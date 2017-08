04.09.2016 19:00 Karlsruhe Tierisches Programm: Die Seebühne im Stadtgarten Karlsruhe läutet Finale ein

Am 11. und 18. September sollen zwei Musikvereine ihre Konzerte geben. Am 12. September werde mit dem Höhepunkt das Ende der Lachenden Seebühne eingeleuchtet. Es soll neben Musik und Lesungen auch eine Zaubershow mit Tieren geben und der Zoodirektor halte eine Rede, gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.