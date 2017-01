Testkäufe in Karlsruhe: Wie leicht kommen Jugendliche an Alkohol und Zigaretten?

Das Jugendschutzgesetz verbietet den Verkauf von branntweinhaltigen Alkohol sowie Zigaretten an Minderjährige. Doch wie genau nehmen es Verkäufer tatsächlich mit der Altersprüfung? Das überprüft die Stadt in regelmäßigen Abständen.

Um zu überprüfen, ob die Bestimmungen des Jugendschutzes eingehalten würden, führe das Ordnungs- und Bürgeramt (OA) seit mehreren Jahren Testkäufe mit Jugendlichen durch. Die Jugendlichen würden dabei versuchen branntweinhaltigen Alkohol oder Zigaretten zu kaufen.

Allein im Jahr 2016 habe es in Karlsruhe 80 Testkäufe gegeben. Dabei hätten die Jugendlichen in 39 Verkaufsstellen die gewünschten, für sie verbotenen Waren erhalten. In diesen Fällen seien Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeit erstattet worden. Wie das Amt mitteilt, seien dabei sieben Stellen zum wiederholten Mal aufgefallen, die übrigen 32 seien zum ersten Mal für einen Testkauf besucht worden.

Die Tatsache, dass die Jugendlichen meist beim ersten Testkauf in einer Verkaufsstelle für sie verbotene Waren erhalten, "bestätigt unsere Auffassung, dass regelmäßig durchgeführte Testkäufe dazu beitragen können, das Verkaufspersonal für den Jugendschutz stärker zu sensibilisieren“, betont OA-Leiter Björn Weiße. Aus dem Grund werde das Ordnungs- und Bürgeramt daher seine Testkauf-Aktionen auch im Jahr 2017 zu unterschiedlichen Tageszeiten in Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet durchführen.