vor 1 Stunde Karlsruhe Temperaturen um 30 Grad: Hält die Hitzewelle in Karlsruhe an?

Der Mai verabschiedete sich dieses Jahr in der Region mit hohen Temperaturen: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) konnten am vergangenen Sonntag immerhin schon bis zu 33,2 Grad an der Wetterstation in Rheinstetten gemessen werden. Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn - am 1. Juni - steigen die Temperaturen auch heute weiter an.