Vom 20. bis 22. September findet im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) das erste CODE_n new.New Festival in Karlsruhe statt. Die Veranstalter wollen mit neuen Technologien begeistern.

Das Code_n new.New Festival gelte als eine internationale Veranstaltung, die sich mit neuer Technologie beschäftige. Code_n vernetze die digitale Welt mit den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und der Kreativbranche. Geplant seien Vorträge von internationalen Rednern, die Vorstellung neuer Geschäftsmodelle und die Präsentation zukünftiger Technologien. Am Ende vergebe eine Jury einen mit 30.000 Euro dotierten Code_n Award an das innovativste Unternehmen.

Am Dienstag, beginnt das Festival im Alten Schlachthof mit einem After-Conference-Abend. Zum Festivalabschluss gibt es um 20 Uhr ein kostenloses Konzert der Elektropop-Band Claire am Schloss Karlsruhe. Die Schlosslichtspiele beginnen an diesem Tag um 22 Uhr, gab die Karlsruher Event GmbH in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Die Schlosslichtspiele sollen, wegen des Festivals bis 25. September verlängert werden.