09.09.2016 06:00 Karlsruhe Taufe im Karlsruher Zoo: Der kleine Seelöwe heißt Emmett!

Mitte Juni ist im Zoo Karlsruhe ein Seelöwe zur Welt gekommen. An der Namensfindung konnten sich alle Besucher des Zoologischen Stadtgartens beteiligen. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung ankündigt, soll der kleine Seelöwe am Freitag seinen Namen erhalten.