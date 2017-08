Der Karlsruher Gemeinderat beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 13. Dezember, mit der Frage, ob es in der Fächerstadt eine Taubenplage gibt. Grund dafür ist eine Anfrage der SPD-Fraktion, die wissen möchte, wie die Situation der Karlsruher Taubenpopulation ist.

Karlsruhe habe, so die Stellungnahme der SPD - wie alle anderen Großstädte auch – Probleme mit einer großen Stadttaubenpopulation. Und obwohl die Tauben zu einem lebendigen Stadtbild beitragen können, stelle eine Überzahl jedoch auch eine Gefahr und ein Ärgernis dar: Zerstörung wertvoller Bausubstanz, Belästigung für Menschen und die Möglichkeit der Krankheitsübertragung seien oft eine Folge einer zu großen innerstädtischen Taubenpopulation. Durch die Aufstellung von Taubenhäusern und die Einrichtung von Taubenschlägen, in denen Taubeneier durch Gipseier ersetzt werden, sollte eine langfristige, wirkungsvolle Bestandregulierung erreicht werden.

SPD geht von Taubenvermehrung aus

"Leider haben wir nicht das Gefühl, dass sich die derzeitige Taubenpopulation in einer überschaubaren Größenordnung hält, sondern im Gegenteil eher zugenommen hat. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, wären Sinn und Zweck von Taubenhäusern verfehlt. Eine massive Zunahme von Stadttauben ist nicht nur an prominenten Orten, wie in der Kaiserstraße oder am Hauptbahnhof festzustellen, sondern wird uns auch von Anwohnern mitgeteilt, deren Anwesen sich in der unmittelbaren Nachbarschaft von Taubenhäusern befinden und die teils unzumutbaren Beeinträchtigungen ausgesetzt sind", begründet die SPD-Fraktion ihre Anfrage.

Im Rahmen des Karlsruher Stadttaubenprojektes unterhält die Stadt derzeit fünf Taubenschläge und Taubentürme. Ein weiterer Schlag wird derzeit im Dachboden in der Durlacher Karlsburg eingerichtet. Die derzeitigen Taubenschläge befinden sich am Mühlburger Tor, in der Blumenstraße 2a, am Schlossplatz an der B36/Lindenallee und in der Heinrich-Meidinger-Schule.

Der Taubenturm am Mühlburger Tor wird derzeit durch einen neuen ersetzt, da die Größe des alten nicht ausreichend war. Deshalb habe gerade am Mühlburger Tor die Taubenpopulation in den vergangenen Jahren auch eher zugenommen, so die Stellungnahme der Stadtverwaltung. Man hofft, diese mit dem neuen größer dimensionierten Turm in den Griff zu bekommen.

Zählungen sind zu teuer

Ansonsten könne über die Entwicklung der Population keine zuverlässige Aussage gemacht werden, da keine regelmäßigen, wissenschaftlich genauen Zählungen durchgeführt wurden. Aufgrund des hohen personellen und zeitlichen Aufwandes für valide Populationsbestimmungen seien regelmäßige Zählaktionen derzeit auch nicht weiter vorgesehen, so die Stadtverwaltung weiter.

Die Taubenschläge und –türme werden durch ehrenamtliche Helfer und durch die Falknerei Karlsruhe betreut. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 1.183 Eier ausgetauscht, 2016 waren es (Stand 17. November) 1.530 Eier.

Die angefallenen Kosten für die Entfernung von Taubenkot kann die Stadt nicht exakt angeben, da die Reinigungsmaßnahmen oft von angeheuerten Reinigungsfirmen einfach miterledigt werden. Wenn ein Schädlingsbekämpfer diese Aufgabe übernahm, kostete dies die Stadt 2015 und 2016 1.683,57 Euro.

Der kommunale Ordnungsdienst sorge dafür, dass die Tauben nicht anderweitig als in den Taubenhäusern gefüttert werden, allerdings seien seine Mittel dafür natürlich beschränkt. Daher gibt es immer wieder Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass und wo Tauben wild gefüttert werden, erfährt man davon, werde das nachgeprüft und bei einem Verstoß gegen das Fütterungsverbot auch geahndet. Beschwerden von Anwohnern in der Nähe von Taubenhäusern gebe es nur am Mühlburger Tor. Beschwerden von Anwohnern im Einzugsbereich der übrigen Taubenhäuser seien nicht bekannt.

Taubenhäuser sind der richtige Weg

Alles in allem steht die Stadtverwaltung zu der Einrichtung der Taubenhäuser: "Taubenhäuser sind aus Sicht der Verwaltung sinnvolle Einrichtungen, um eine nachhaltige Populationskontrolle durchführen zu können", heißt es in der Stellungnahme abschließend.

Mehr zum Thema:

Störende Tauben in Karlsruhe: "Die Klagen sind nicht aus der Luft gegriffen"

Taubenproblem am Karlsruher Hauptbahnhof: CDU fordert Taubenturm

Tauben-Dreck in Karlsruhe: Das wird dagegen getan

Taubenplage in Durlach: Taubenschlag ja, aber nur mit ehrenamtlicher Gegenleistung