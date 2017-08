06.09.2016 07:00 Karlsruhe Tatort Bahnhof: Straftaten haben sich in Karlsruhe verdreichfacht

Die Anzahl von Straftaten an Bahnhöfen ist landesweit angestiegen: Mit 11.564 registrierten Straftaten im vergangenen Jahr war diese Zahl so hoch wie seit Jahren nicht, teilte das Innenministerium jüngst auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag mit. Es ist eine Entwicklung, die auch in Karlsruhe spürbar ist. Hier ist die Anzahl der Delikte am Hauptbahnhof in den vergangenen Jahren auf das Dreifache angestiegen.