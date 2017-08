Am Sonntag, 11. September, findet der "Tag des offenen Denkmals" statt. Wie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau erklärt, wird es allein in Baden-Württemberg über 850 Veranstaltungen in Kulturdenkmälern geben. Auch Karlsruhe nimmt am ´"Tag des Denkmals" teil.

"Jahr für Jahr gehen – vielleicht auf der Suche nach regionaler Identität in einer globalisierten Welt – Tausende Menschen am Denkmaltag auf Spurensuche und bestaunen Zeugnisse, die von Menschenhand vor langer Zeit hinterlassen wurden. Denkmale prägen Baden-Württemberg bis heute und sind ein unverrückbares Stück Heimat", so Staatssekretärin Katrin Schütz.

Unter dem bundesweiten Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten" öffnen sich am Sonntag, 11. September, auch in Karlsruhe Gebäude, die häufig nicht oder nur schwer zugänglich sind. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung ankündigt, bieten 60 Bauten den ganzen Tag Programme an.

Alleine 15 Veranstaltungen in der Innenstadt

In der Innenstadt sind 15 Veranstaltungen geplant, davon sechs mit Besichtigungen, Führungen und Vorträgen beim Badischen Landesmuseum im Schloss und seinen Außenstellen, im Museum in der Majolika und im Museum beim Markt.

Eine Führung, mit Beginn im Schlosspark am Schlossturm, widme sich der Entwicklungsgeschichte des Parks, so die Stadt. In der Staatlichen Kunsthalle werde sich Ausstellungsobjekten und ihrer Architektur gewidmet. Zwei Führungen, um 10.30 Uhr und 12 Uhr, sind im "Seilerhäuschen" in der östlichen Kaiserstraße geplant, einem Karlsruher Modellhaus.

Nahezu alle Stadtteile sind nach Aussage der Stadt mit Denkmälern, Führungen und Veranstaltungen vertreten. In Durlach gebe es um 15 Uhr und 17 Uhr mit einer Führung auf die Suche nach den "Spuren der ehemaligen Durlacher Industriegeschichte am Beispiel der Orgelfabrik, von Gritzner und Sebold". Exponate zum Durlacher Train-Bataillon Nr. 14 und andere historische Durlacher Ausstellungsstücke zeige das Museum "ZWEI" in der Mittelstraße.

Die Führung am Brunnen vor der Karlsburg beginnen laut Pressemitteilung um 11 Uhr, dazu werden die katholische und die evangelische Stadtkirche in Durlach geöffnet. In der katholischen Kirche gibt es um 15 Uhr eine "Geistliche Kirchenführung". Die vom Karlsruher Architekten Otto Bartning entworfenen Kirchen, Friedenskirche im Weiherfeld, der Markuskirche am Yorckplatz und der Thomaskirche in Daxlanden können ebenfalls besichtigt werden.

KAL erinnert an Diskussion um Franz-Rohde-Haus

Anlässlich des "Tags des offenen Denkmals" nutzt die Wählervereinigung Karlsruher Liste (KAL) die Gelegenheit, auf die Lage des Franz-Rohde-Hauses aufmerksam zu machen. "Dessen drohender Abriss bzw. Umbau beherrscht ja seit einigen Monaten die Diskussion in der Stadt", erinnert der KAL-Vorsitzende Michael Haug an die Aktivitäten der Initiative zum Erhalt des Gebäudes samt Park und an die Anträge der Kult-Fraktion im Gemeinderat, in der die KAL vertreten ist.

KAL-Stadtrat Lüppo Cramer sieht in dem Motto des Denkmaltages "Gemeinsam Denkmale erhalten" einen direkten Bezug zum Franz-Rohde-Haus in der Dragonerstraße: "Nur wenn die Bevölkerung und die Politik an einem Strang ziehen, wird der Erhalt gelingen."

Das gesamte Programm des Karlsruher Denkmaltags kann auf 5.000 Infoflyern, 500 Plakaten und im Internet unter www.karlsruhe.de/denkmaltag nachgelesen werden. Beginn ist um 10 Uhr, die letzten Führungen starten um 17 Uhr. Enden soll der Karlsruher Denkmaltag um 18 Uhr.