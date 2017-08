Insgesamt vier Aufbrüche von geparkten BMW verzeichnete die Karlsruher Polizei zwischen Freitag und Dienstag in der Südweststadt wie auch in Weiherfeld-Dammerstock. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut einem Pressebericht der Karlsruher Polizei schlugen Unbekannte zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 16.45 Uhr die hintere Dreieckscheibe eines in der Danziger Straße stehenden Fahrzeugs ein. Anschließend bauten sie das Lenkrad, das Radio und das Navigationssystem aus. Zudem nahmen sie eine im Fahrzeug liegende hochwertige Sonnenbrille und den Fahrzeugschein mit.

Auf dieselbe Weise verschafften sich die Diebe zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag, 8.25 Uhr, Zugang zu einem an der Ecke Maria-Matheis-Straße und Bussardweg geparkten Wagen. Auch hier hatten sie es auf das Navigationssystem abgesehen.

Ein weiteres Fahrzeug des bayerischen Automobilherstellers wurde, so schreibt die Polizei weiter, in der Boeckhstraße in der Südweststadt aufgebrochen. Auch hier wurde die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Zwischen 16.30 Uhr am Sonntag und 6.15 Uhr am Montag demontierten die Täter das Lenkrad und das gesamte Armaturenbrett. Der Gesamtschaden liegt in diesem Fall bei über 3.000 Euro.

Einen Schaden von circa 1.500 Euro verursachten die Täter an einem in der Nacht zum Dienstag an der Kreuzung Klauprecht- und Nokkstraße stehenden BMW. Hier wurde nach Einschlagen einer Seitenscheibe das Lenkrad entwendet. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Aufbrüchen in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 939-4411um seine Meldung beim Polizeirevier Südweststadt gebeten.