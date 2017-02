vor 7 Stunden Karlsruhe Südumfahrung Knielingen: Ist eine Bahntrasse die Lösung?

Ein Zusammenschluss mehrer Stadträte macht einen Vorschlag zur Umfahrung des Stadtteils Knielingen: So soll geprüft werden, ob auf der bestehenden Bahntrasse eine Anbindung der Südtangente an die B36 in Richtung Norden möglich ist. Die Stadträte haben einen entsprechenden Antrag an die Stadt gestellt.