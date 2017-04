Insgesamt 1935 Personen besuchten im Jahr 2016 die Fachstellen des Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv) in Karlsruhe und Bruchsal. Dies geht aus dem veröffentlichten Jahresbericht 2016 hervor.

Nach Angaben des bwlv benötigte der Großteil (1092 Klienten) aller Personen, die die Fachstellen des bwlv in Karlsruhe und Bruchsal aufsuchten, Hilfe aufgrund eines Alkoholproblems. 625 weitere Menschen seien mit illegalen Drogen in Berührung gekommen, davon 335 unter anderem mit Cannabis.

Des Weiteren wurde oftmals Beratung rund um die Themengebiete des Glücksspiels (160 Personen) sowie des exzessiven Medienkonsums (58 Hilfesuchende) angeboten.

Cannabiskonsum steigt wieder stetig

Dass sich insgesamt 335 Menschen aufgrund von Cannabiskonsum in den "Fachstellen Sucht" in Karlsruhe und Bruchsal an Ansprechpartner richteten, sei nicht erstaunlich, heißt es in der Pressemeldung weiter. Denn "die Rauschgiftdelikte in Verbindung mit Cannabis sind in Deutschland seit einem Tiefpunkt im Jahre 2010 stetig wieder angestiegen", so der bwlv.

Wegen der neu entfachten Legalisierungsdebatte um Cannabis erlebe die Droge vor allem in öffentlichen Diskussionen ein erneutes Aufkommen. Der Verband sieht einer möglichen Freigabe des Rauschgiftes kritisch entgehen: "Angesichts der immensen Folgen des jahrelangen Konsums bei Jugendlichen erscheint eine allgemeine Freigabe als ein fatales Signal."

Die Stadt Karlsruhe hat im letzten Jahr aufgrund des Antrages einer Stadtratsfraktion zur Legalisierung von Cannabis eine "Drogenkommission" einberufen. Der Leiter des bwlv-Zentrums Andreas Wendlinger nimmt dort als "Liga der freien Wohlfahrtspflege-Vertreter" teil.

Glücksspiel als Unglücksbringer

Und auch im Bereich des pathologischen Glücksspiels, in dem Spielen zur Sucht wird, schauten die Mitarbeiter der Fachstellen nicht weg. In dem seit letztem Jahr bestehenden ambulanten Therapieangebot für pathologische Glücksspieler seien 2016 insgesamt 20 Betroffene behandelt worden, teilte der Landesverband mit.

Von diesen Teilnehmern konnten zwei vorzeitig und acht Personen regulär entlassen werden. Zehn Personen sind weiterhin in Behandlung. Aktuell befinden sich elf Patienten in der ambulanten Therapiegruppe "Pathologisches Glücksspiel".

BESS – Beratungs- und Informationsstelle für Essstörungen

Wird das Essen zur Sucht und Informations- oder Motivationsgespräche gesucht werden, bietet der bwlv auch hier eine geeignete Kontakt- und Anlaufstelle in der Region. Die Beratungs- und Informationsstelle bei Essstörungen (BESS) steht mit ihrem Angebot inzwischen seit 3 Jahren Betroffenen und deren Angehörigen aus Stadt und Landkreis Karlsruhe zur Verfügung.

Laut einer aktuellen Dokumentation besuchten von Januar bis September 2016 insgesamt 109 Personen die Beratungsstellen in Karlsruhe und Bruchsal. Nach eigener Aussage nutzten 19 Angehörige und 90 Betroffene in dieser Zeit das Angebot, bei 16 Klienten wurden die Angehörigen im Laufe der Beratung mit einbezogen. Bei 41 Prozent der Essstörungen dokumentierte der Landesverband "Anorexia Nervosa" - also Magersucht - als Krankheitsbild.

Die Fachstellen Sucht in Karlsruhe und Bruchsal stehen nicht nur zu diesen thematisierten Suchtbereichen, sondern bei jedem Abhängigkeitsproblem helfend zur Seite.