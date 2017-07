Am Freitagabend kam es auf der Landesstraße L560zu einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten und zwei verletzten Personen. Offenbar hatte in stark bremsender Mazda-Fahrer den Unfall verursacht.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein silberfarbener Mazda am Freitag gegen 17:30 Uhr die L560 von Karlsruhe kommen in Richtung Bruchsal. Zwischen Friedrichstal und Spöck bremste der Mazda unvermittelt stark ab und bog in einen dortigen asphaltierten Feldweg ab. "Aufgrund des abrupten Bremsmanövers kam es in der Folge zu mehreren Auffahrunfällen unter Beteiligung der vier nachfolgenden Fahrzeuge. Zu einem Berührung mit dem Mazda kam es nicht, so dass dieser seine Fahrt auf dem Feldweg ungehindert fortsetzte", so die Polizei-Pressestelle in ihrer Meldung weiter.

Bei dem Unfall erlitten zwei Frauen leichte Verletzungen und mussten von alarmierten Rettungskräften versorgt werden. An den vier beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Zwei der Autos wurden dabei so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Zum Auto, mit dem Unfallflucht begangen wurde, ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Mazda gehandelt haben soll. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.