20.08.2016 19:00 Karlsruhe Strom aus Müll: "Optimale Lösung" bei den Verkehrsbetriebe Karlsruhe

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben auf dem Gelände ihres Betriebshofs West in der Karlsruher Wikingerstraße ein neues Blockheizkraftwerk (BHKW) errichtet und können bereits auf sechs Monate erfolgreichen Betrieb zurückblicken. Bei dem Neubau des BHKW handelt es sich um ein Kooperationsprojekt, an dem mehrere Projektpartner beteiligt sind, so die VBK in einer Pressemeldung.