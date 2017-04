18.04.2017 16:05 Karlsruhe Streit um Wahl in Eppelheim: Wiederholung abgelehnt

Im Streit um die Bürgermeisterwahl in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat die parteilose Kandidatin Patricia Popp einen juristischen Erfolg erzielt. Das Verwaltungsgericht in Karlsruhe lehnte den Antrag eines Bürgers auf Wiederholung der Abstimmung am Dienstag ab.