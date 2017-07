vor 3 Stunden Karlsruhe Streit um 4-jährige Tochter: Mann rastet aus - Polizist verletzt

Ein familiärer Streit ist am Montagabend in der Hirschstraße in Karlsruhe eskaliert. Dabei leistete ein 31-Jähriger erheblichen Widerstand gegen die herbeigerufenen Polizisten. Ein Beamter wurde verletzt und ist vorerst dienstunfähig.