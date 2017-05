Ein Streit ist am Sonntagmittag in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofs eskaliert. Nachdem es zwischen drei Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen war, zückte ein Jugendlicher ein Messer.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hatte der 25-jährige Geschädigte zusammen mit seiner Freundin den Hauptbahnhof in Richtung Norden verlassen. Dort traf das Paar auf den Ex-Freund der jungen Frau, der in Begleitung eines weiteren jungen Mannes war. Die beiden 17- und 18-jährigen Täter gingen dann auf den 25-Jährigen los, wobei der jüngere der beiden Angreifer ein Messer zückte.

Der Angegriffene versuchte zunächst zu flüchten, wurde aber nach kurzer Distanz wieder eingeholt, setzte sich nach einer weiteren Attacke dann zur Wehr. Nach einem kurzen Gerangel erreichten die von Zeugen alarmierten Kräfte der Bundespolizei die Örtlichkeit, die die Streitenden trennten und bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt festhielten.

Der 25-Jährige erlitt bei dem Angriff lediglich leichte Verletzungen, zudem wurde sein Mobiltelefon beschädigt. Die beiden Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.