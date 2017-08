Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) wollen die Informationen für ihre Fahrgäste verbessern: Wie aus einer Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe hervorgeht, informieren Matrix-Anzeigen an allen Trambahnen über den Streckenverlauf der Tramlinien 1 bis 8. Die neue Technik ersetzt seit dieser Woche auf den Niederflurwagen älteren Typus die traditionelle Rollfilmanzeige. Und es ist nicht die einzige Änderung, die die VBK umgesetzt haben.

"Damit möchten wir dem Fahrgast einen zusätzlichen Service anbieten und ihm bereits bei der Einfahrt in die Haltestelle eine bessere Orientierung bei seiner Fahrt durchs Stadtgebiet ermöglichen", erklärt Fabian Ganter, der das Projekt bei den VBK in den vergangenen Monaten umgesetzt hat.

So funktionieren die neuen

So symbolisiere beispielsweise ein umrahmter Pfeil im Falle einer Umleitung, dass die Bahn eine alternative Route zum Zielort befahre. Unterhalb der Endzielanzeige an Front und Heck können die Fahrgäste nach Aussage der VBK sehen, über welche wichtige Zwischenstation die Bahn ihr Ziel erreicht. Auch Informationen zum Einsatz eines Schienenersatzverkehrs auf einer Tramstrecke und viele andere Texte könnten auf das System über eine Software-Schnittstelle aufgespielt werden bzw. seien bereits einprogrammiert.

Auf den seitlichen Anzeigen bekämen Fahrgäste nun stets die Liniennummer und über eine Laufschrift markante Zwischenziele angezeigt. "Sobald eines der Zwischenziele durchfahren ist, wird es aus der Laufschrift an der Seitenanzeige entfernt. Auch dies trägt zur besseren Orientierung bei", so Ganter.

Die Matrix-Anzeigen bieten laut den VBK zahlreiche Vorteile gegenüber den alten Zielfilmen, die über ein rein mechanisches Verfahren funktionierten und somit auch lange Durchlaufzeiten benötigten. "Wir können nun Informationen leichter aktualisieren und flexibler reagieren, wenn sich beispielsweise durch Baumaßnahmen der Streckenverlauf ändert", wird Ganter zitiert.

Mussten früher die Zielfilm-Rollen, bei denen zudem nur ein begrenzte Fläche zur Verfügung stand, bei Streckenänderungen aufwendig ausgebaut und neu bedruckt werden, können heute die Informationen rechnergestützt schnell angepasst werden.

Europaviertel statt Waldstadt

Im Zuge der Installation der neuen Matrix-Anzeigen haben die VBK auch die Namensgebung einiger Fahrziele im Innenstadtbereich von Karlsruhe angepasst. So werde zukünftig nicht mehr der Straßenname (z.B. Karlstraße oder Kaiserallee) sondern der Name einer Haltestelle auf dem Liniennetzplan (z.B. Karlstor oder Yorkstraße) angezeigt.

Einen neuen Namen erhalte auch die Tramlinie 4 in die Waldstadt. Sie werde in "Europaviertel" umbenannt. Ab Dezember werde diese Umstellung wegen neuer Fahrplanstrukturen notwendig. Bei der Tramlinie 2 wird nun immer die Endstation mit dem Zusatz "über Hbf" oder "über ZKM" gezeigt.

Bei der Linie NL1 (Nightliner) zeige die Matrix-Anzeige ab sofort die Zusatzinformation an, dass die Bahn nach Ankunft am Zielort weiter als Linie NL2 fährt. Dieses Prinzip wird zukünftig bei allen so genannten Wechsellinien zum Einsatz kommen – in der letzten Woche der Sommerferien auch noch auf den Trambahnen der Kombilinie 5 und 6, kündigen die VBK an. Die Bahnen der Albtal Verkehrs-Gesellschaft sollen mit dem Fahrplanwechsel im Dezember ebenfalls mit der Matrix-Anzeige ausgestattet werden.