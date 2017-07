Gleich zwei Feste stehen am Wochenende in Karlsruhe an: Von Freitag bist Sonntag feiern die Neureuter ihr 19. Straßenfest. Am Samstag und Sonntag findet zudem die fünfte Stupfericher Festmeile statt.

Zum 19. Mal verwandelt sich die Hauptstraße in Neureut in eine kulinarische Festmeile und Freiluftveranstaltungsbühne. Von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, findet das Neureuter Straßenfest statt. Wie die Stadt ankündigt, sticht Ortsvorsteher Jürgen Stober am Freitag, 14. Juli, um 18 Uhr vor dem Neureuter Rathaus das erste Fass zur Eröffnung an. Geplant sind dann drei Tage mit Livemusik, dem traditionellen Gottesdienst, Kampfkunstvorführungen und dem Neureuter Jugendmusikorchester geplant.

Die Neureuter Hauptstraße ist zwischen Bärenweg und Friedhofstraße bis Montag, 17. Juli, 12 Uhr, vollständig gesperrt. Die Bushaltestelle Neureut Kirche-Nord wird an die Dreiangel (Ecke Grabener Straße/Neureuter Hauptstraße) und die Haltestellen Bachenweg und Mitteltorstraße in die Alte Friedrichstraße verlegt. Als Parkplatz steht der Festplatz beim Adolf-Ehrmann-Bad zur Verfügung.

Startschuss für Festmeile am Wochenende

Es ist nicht das einzige Fest, das an diesem Wochenende in Karlsruhe gefeiert wird: Schlepper-Sternfahrt, Waldbrand-Simulation, jede Menge Musik, Aktivitäten für Groß und Klein und vieles mehr hält die 5. Stupfericher Festmeile am Wochenende 15. und 16. Juli bereit. Am Samstag um 16 Uhr erfolgt der Fassanstich als offizieller Auftakt durch Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Unterstützt wird er von Ortsvorsteher Alfons Gartner sowie dem Musikverein Lyra und dem Heimatverein Stupferich. Überhaupt ermöglichen vor allem örtliche Vereine das bunte Treiben an der Bergleshalle. Zwei Bühnen bieten immer wieder Live-Musik - und andere Aufführungen. Beginn am Sonntag ist um 10 Uhr und beide Tage vielfältige Verköstigung neben all der Unterhaltung garantiert.

