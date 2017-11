Am heutigen Sonntag, um 12.20 Uhr kam es in Grünwinkel/Eckenerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 6 Rappenwört.

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 6 Rappenwörth in Grünwinkel ist die Strecke für rund 30 Minuten gesperrt. Die Linie 6 wird umgeleitet.

Straßenbahnunfall in Grünwinkel Alle Bilder

Aktualisierung, 14.36 Uhr:

Ein 61-jähriger Autofahrer wendete am Sonntag gegen 12.20 Uhr unerlaubt an einem Bahnübergang in der Daxlander Straße. Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes konnte der Straßenbahnführer einen Zusammenstoß trotz einer Notbremsung nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro.