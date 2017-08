13.11.2016 06:00 Karlsruhe Störende Tauben in Karlsruhe: "Die Klagen sind nicht aus der Luft gegriffen"

Stadttauben werden immer wieder zum Problem in der Fächerstadt. Anfang des Jahres sorgte die Verschmutzung durch Taubenkot am Karlsruher Hauptbahnhof für Diskussionen. Nun kündigen Anwohner, die in der Nähe Taubenschlägen leben, an, die Einschränkungen durch die Vögel nicht mehr hinnehmen zu wollen.