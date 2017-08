02.09.2016 07:00 Karlsruhe Steile Straßen und Wege: Karlsruher SPD fordert Kennzeichnung von Anstiegen

In einem Gemeinderatsantrag fordert die SPD-Fraktion die Verwaltung auf, zu prüfen, wie für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die auf Elektroscooter oder andere Behindertenfahrzeuge angewiesen sind, der Grad des Anstiegs an steilen Straßen und Wegen in Karlsruhe transparent gemacht werden kann. Das teilt die Fraktion in einer Pressemeldung mit.