Den kuriosen Fall eines "stehenden Falschfahrers" müssen die Beamten der Autobahnpolizei Offenburg aktuell bearbeiten. Mehrere Anrufer teilten am Samstagmorgen gegen 4.50 Uhr über Notruf mit, dass auf der A5 in Höhe der Anschlussstelle Appenweier ein unbeleuchtetes Fahrzeug mitten auf der Autobahn stehen würde.

Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung erklärt, parkte ein VW Touran auf der Fahrbahn in Richtung Basel entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur. Am Lenkrad saß ein scheinbar bewusstloser Mann. Die Polizeibeamten stellten bei einer Kontrolle fest, dass eine Alkoholisierung des Mannes von ca. 1,4 Promille vermutlich die Ursache für die Wahl des ungewöhnlichen Schlafplatzes war.

Wie er dort hin kam konnte der 27-jährige Mann aus dem Landkreis Emmendingen allerdings nicht erklären. Die Polizei sucht nun Hinweisgeber, welche das Auto fahrend als "Geisterfahrer" gesehen haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-4200.