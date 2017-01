Pendler müssen sich in diesem Frühjahr auf ein neues Nadelöhr im Karlsruher Straßennetz einstellen. Der Gemeinderat hat am Dienstag die Vergabe zur Erneuerung der Fahrbahn auf der Südtangente beschlossen.

Autofahrer, die auf der Südtangente unterwegs sind, müssen sich in diesem Frühjahr auf Behinderungen einstellen. Die Stadträte haben mit der Vergabe der Tiefbauarbeiten an die Firma "Eurovia Teerbau" aus Renningen, den Weg für die Erneuerung von Teilen des Fahrbahnbelags auf der Südtangente endgültig frei gemacht.

Schon am Sonntag, 5. Februar, soll es los gehen. Erneuert wird der jeweils rund 700 Meter lange Bereich zwischen Wasserwerkbrücke und Ausfahrt 1, zur Wolfartsweierer Straße, und das in beide Fahrrichtungen. Der Fahrbahnabschnitt in Richtung Karlsruhe befinde sich in einem dermaßen schlechten Zustand, so die Stadt, dass nicht nur die Deckschicht, sondern auch der darunterliegende Baugrund erneuert werden müsse. In die Gegenrichtung, nach Durlach, reiche es aus, nur die Deckschicht zu erneuern.

Mit einem neuen Fahrbahnbelag soll auch ein kurzes Stück zwischen der dem Edeltrudtunnel und dem Schwarzwaldkreuz, in Fahrtrichtung Durlach, sowie die Ausfahrtrampe der Südtangente in gleicher Fahrtrichtung zum Hauptbahnhof versehen werden.

14 Firmen hatten die Ausschreibungsunterlagen angefordert, am Ende hatten sich acht beworben, wie die Stadt in ihrer Erläuterung zur Beschlussvorlage im Gemeinderat mitteilt. Die Entscheidung fiel am Ende auf den günstigsten Anbieter. Mit rund 2 Millionen Euro liegt das Angebot knapp 670.000 Euro unter der ursprünglichen Berechnung der Stadt.

Eine Baustelle geht, eine andere kommt

"Das extrem günstige Angebot zieht sich über alle Leistungspositionen hinweg, da die Firma in der frühen Jahreszeit noch wenige Aufträge habe", begründet die Stadt. Besonders günstig käme man beim Erdbau, also dem Fahrbahnmittelbereich, wo neue Leitplanken eingesetzt werden, und der Tragschicht der Straße davon.

Die gesamte Baumaßnahme auf der Südtangente, inklusive der Ingenieurs- und Planungsleistungen beläuft sich nach derzeitigen Planungen der Stadt auf rund 5,6 Millionen Euro. Spätestens am 3. Mai soll die Südtangente dann wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

Dann wird auf der A5 eine 10-Kilometer-Baustelle zwischen Rastatt und Karlsruhe-Süd, von Basel her kommend, eingerichtet. Dort sollen die Baumaßnahmen dann im Dezember 2017 beendet sein. Die Südtangente soll in diesem Zeitraum als Umleitungsstrecke dienen und baustellenfrei sein, so die Stadt.