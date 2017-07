vor 2 Stunden Graben-Neudorf Stau-Gefahr bei Graben-Neudorf: B35 wird in den Sommerferien saniert

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden in den Sommerferien vom 27. Juli bis 10. September an der B35 bei Graben-Neudorf in mehreren Bauabschnitten rund 70.000 Quadratmeter Fahrbahndecke saniert. Betroffen sei dadurch auch der Knotenpunkte L 560/B35, Bruchsaler Straße/B35 und K 3531/B35/B36.