Das Sonnenbad in Karlsruhe eröffnet am 17. Februar die Freibadsaison 2017. Als erstes Freibad in Deutschland lockt es Schwimmer mit 28 Grad warmen Wasser bei winterlichen Außentemperaturen.

Die Eröffnung beginnt um 10 Uhr und lädt Badegäste bei freiem Eintritt ein, die ersten Bahnen zu ziehen. Die Saison, die von Februar bis zum ersten Advent andauert wird durch die Zusammenarbeit des Freundeskreis Sonnenbad und der Karlsruher Bäderbetriebe ermöglicht.

Geöffnet ist das Bad mit der längsten Freibadsaison in Deutschland in der Vorsaison, die vom 17. Februar bis zum 5. Mai andauert, montags, mittwochs und freitags von 10 Uhr bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 Uhr bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 Uhr bis 17 Uhr. In der Hauptsaison, andauernd vom 6. Mai bis zum 10. September, ist das Bad montags, mittwochs und freitags von 9 Uhr bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 Uhr bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 Uhr bis 20 Uhr zugänglich.

In der Nachsaison, die 11. September startet und am 3. Dezember endet, können Schwimmer montags, mittwochs und freitags von 10 Uhr bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 Uhr bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 Uhr bis 17 Uhr ihre Bahnen ziehen. Freibadsaisonkarten sind im Sonnenbad, in der Therme Vierordtbad sowie ab Samstag, 6. Mai, auch im Rheinstrandbad Rappenwört, Freibad Rüppurr und im Turmbergbad erhältlich.