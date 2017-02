Eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich eines Hauses in Durlach lies die Einsatzkräfte schlimmes vermuten. Doch ein Brand am Hengstplatz stellte sich als weniger schwerwiegend heraus, als befürchtet.

Mehrere Anrufer haben am Montagmittag der Feuerwehr von einer starken Rauchentwicklung aus dem Dach eines Anwesens am Hengstplatz in Durlach berichtet. "Aufgrund der Vielzahl der Anrufer wurde der Löschzug der Hauptfeuerwache und ein weiteres Löschfahrzeug der Feuerwache West der Berufsfeuerwehr und die Abteilung Durlach und Grötzingen der Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe alarmiert", heißt es in der Pressemeldung der Feuerwehr.

Die Erkundung vor Ort habe allerdings ergeben, dass es in einem viergeschossigen Gebäude zu einem Kaminbrand gekommen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätte die Rauchentwicklung bereits nachgelassen gehabt. Der Brand wurde schließlich mithilfe eines Pulverlöschers und durch das Kehren des Kamins gelöscht.