"Stadtgeist Karlsruhe"-App: Auch in Knielingen wird es historisch

Seit etwas mehr als zwei Jahren ist die Historik-App "Stadtgeist Karlsruhe" verfügbar. Wie das Stadtmarketing mitteilt, geht die "Augmented History App" in die nächste Runde und wird um die einzelnen Karlsruher Stadtteile erweitert.

Wie das Stadtmarketing erklärt, steht die Stadtgeist-App kurz davor, im Karlsruher Stadtteil Knielingen an den Start zu gehen: Im Rahmen des Knielinger Stadtfests am 8. Juli soll die Erweiterung mit den historischen Knielinger Standorten in Betrieb genommen und vorgestellt werden.