13.09.2016 06:00 Karlsruhe Sperrung am Kronenplatz: Diese Linien fahren weiter Umleitung

Aufgrund einer Betriebsstörung im Bereich Kronenplatz zwischen Karlsruhe Kronenplatz (Fritz-Erler-Straße) und Karlsruhe Rüppurrer Tor mussten am heutigen Montag, 12. September, mehrere Linien der AVG und der VBK umgeleitet werden, so das Unternehmen in einer Mitteilung.