Spätsommer in Karlsruhe: Sonne und Hitze - Regen ab Donnerstag

Kurz vor dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September gibt der Sommer in Baden-Württemberg noch einmal Gas. Wie der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart mitteilte, kann es am Montag noch zu leichten Schauern kommen, bevor der Sommer erneut durchstartet.