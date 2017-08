So fahren Busse und Bahnen in Karlsruhe an Weihnachten und Silvester

Über die Weihnachtsfeiertage und Silvester gelten bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) spezielle Fahrpläne. So gibt es auf allen Linien Änderungen, wie die VBK in einer Pressemeldung mitteilen.

Am 24. Dezember verkehren die Tramlinien 1 bis 6 sowie die Linie S 2 bis circa 14.30 Uhr in einem Zehn-Minuten-Takt. Danach fahren diese Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Alle VBK-Buslinien sind ebenfalls ab circa 14.30 Uhr nach diesem Sonntagsfahrplan unterwegs und somit auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Bahnen abgestimmt. Gegen 18 Uhr stellen die Buslinien ihren Betrieb komplett ein.

Ausgenommen hiervon sind die Nightliner-Busse. Sie transportieren wie gewohnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab dem Markplatz stündlich von 1.30 Uhr bis 6.30 Uhr sowie zusätzlich um 6 Uhr (großes Nachtnetz) alle Nachtschwärmer durch die Fächerstadt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember) fahren die Nightliner-Busse nach dem gleichen Fahrplan. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember) gilt indes für die Nightliner-Busse das so genannte kleine Nachtnetz, das heißt alle Nightliner-Linien (außer den ab/nach Durlach Bahnhof bzw. Turmberg verkehrenden Anschlusslinien) fahren am Karlsruher Marktplatz nur um 4.30 Uhr ab.

Zusätzliche Nightliner-Busse an Silvester

Am letzten Tag des Jahres, dem 31. Dezember, verkehren die Trambahnen der Linien 1 bis 6 sowie der Linie S 2 (wie schon am 24. Dezember) bis circa 14.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt und anschließend nach dem Sonntagsfahrplan. Alle VBK-Buslinien fahren ab 14.30 Uhr in der Taktlage des Sonntagsfahrplans. An Silvester wird dieser Takt regulär, auch nach 18 Uhr, weiter gefahren.

Am Neujahrsmorgen, 1. Januar, bieten die VBK allen Feiernden einen besonderen Service bei den Nightliner-Linien an. Ab dem Marktplatz fahren die Busse zusätzlich auch um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und 5 Uhr, es besteht also auf diesen Linien zwischen 1.30 Uhr und 6.30 Uhr ein durchgängiger 30-Minuten-Takt. Der Nightliner-Bus NL 6 verkehrt ab Durlach Turmberg ebenfalls durchgängig alle 30 Minuten.

"Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe wünschen allen Fahrgästen und Bürgern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr", heißt es abschließend in der Pressemeldung der VBK.

Auch Änderungen bei der AVG

Am Samstag, 24. Dezember, verkehren die Bahnen der Stadtbahnlinie S1/S11 bis circa 14 Uhr nach dem regulären Samstagsfahrplan. Danach schwenken die Bahnen auf den Sonntagsfahrplan um, bieten in den Nacht auf den 25. Dezember allerdings den an Wochenenden üblichen Nachtverkehr an. Alle übrigen Stadtbahnlinien fahren am 24. Dezember nach dem regulären Samstagsfahrplan, allerdings ohne den sonst üblichen Nachtverkehr.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, verkehren alle Stadtbahnlinien nach dem Sonntagsfahrplan mit Nachtverkehr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, fahren die Bahnen tagsüber ebenfalls nach dem Sonntagsfahrplan, allerdings entfallen an diesem Montag die Nachtverkehrsangebote.

An Silvester, 31. Dezember, gilt für die Bahnen der Linie S1/S11 tagsüber die gleiche betriebliche Regelung wie am 24. Dezember (siehe oben). Allerdings bietet die AVG in der Silvesternacht (Samstag auf Sonntag) im Zuge eines erweiterten Nightliner-Angebots zusätzliche Fahrten ab dem Karlsruher Marktplatz um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und 5 Uhr an. Die übrigen Stadtbahnlinien sind gemäß dem regulären Samstagsfahrplan unterwegs, allerdings entfallen hier die an den Wochenenden üblichen Fahrangebote in den Nachtstunden.

Am Neujahrstag, 1. Januar, zirkulieren die Linie S1/S11 und alle anderen Stadtbahnlinien nach dem Samstagsfahrplan.

Der Artikel wurde nachträglich aktualisiert.