vor 2 Stunden Rheinstetten-Neuburgweiher "Skaten ohne Grenzen": 120 Menschen fahren von Pirmasens nach Karlsruhe

Am Samstag, den 9. September findet die 14. Auflage der "Skaten-ohne-Grenzen"-Tour statt. Die Veranstalter haben sich viel vorgenommen: Rund 80 Kilometer wollen sie in einer Tagestour von Pirmasens bis in die Fächerstadt zurücklegen. Die Teilnehmer wollen mit der Aktion auf mehr Vielfalt in der Sportförderung aufmerksam machen.