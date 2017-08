22.09.2016 21:00 Karlsruhe Singen im Knast: Publikumspreis für Karlsruher Chorprojekt?

Ein ungewöhnliches Projekt aus Karlsruhe steht beim Deutschen Engagementpreis in der Endauswahl. Jetzt wird dazu aufgerufen, auf einer Internetseite die Stimme für das Chorprojekt im Knast abzugeben. Sollte es gewinnen, könnten die Verantwortlichen 10.000 Euro für die Aktion gewinnen. Das teilt die Justizvollzugsanstalt in Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.