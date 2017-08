Egal ob Party, Theater, Live-Musik oder Bowling: Wir haben für jeden Geschmack die passende Veranstaltung. Suchen Sie sich etwas aus unserer Auswahl aus, was Ihnen gefällt und lasst zu Beginn von 2017 die Korken knallen!

Jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Wie wird dieses Jahr Silvester verbracht? Wer bereits seit Monaten Pläne für seine Silvesterparty schmiedet oder schon einen wohlverdienten Urlaub über den Jahreswechsel gebucht hat, ist jetzt in trockenen Tüchern. Für alle anderen, die Ende Dezember noch immer vor der Silvester-Frage stehen, hat ka-news die Rettung.

Party people: Silvester in Karlsruhes Nachtclubs

In der Stadtmitte findet wie im vergangenen Jahr die "SchwuppDiWupp"- Party auf zwei Floors statt. Für Pop, Rock, 90er und Hip Hop wird DJ Katch sorgen, zu House und Techno kann mit DJ Aris Pandelis gefeiert werden. Beginn ist um 22 Uhr. Im Hello Club lautet das Motto "Hello 2017" mit DJ Starch aus Karlsruhe und DJ Deiz aus Frankfurt. Auch im Monkeyz wird gefeiert: Unter dem Motto "Still dancing" wird es einen Sektempfang, Dance-Acts und Feuerwerk geben. In der Venus Bar erwartet euch Techno von Krachtmayr.

Das Agostea plant für die Silvesternacht eine Open-End Party mit Finger Food und großem Feuerwerk im Außenbereich. Dark New Year: Im Nachtwerk kann zu "all styles of dark music" bis fünf Uhr morgens getanzt werden. Wer es rockiger mag, kann im Unverschämt mit DJ Rockdancer und DJ Mütze feiern. Die Alte Hackerei eröffnet ihre Silvestersause um 22 Uhr, aufgelegt wird von den eigenen Hackerei-DJs. Wer erst nach dem Feuerwerk und Öffnen der Sektflasche feiern gehen möchte, kann ab 0.30 Uhr im App Club nach einem Willkommensdrink bis in die frühen Morgenstunden tanzen.

Live-Musik und Silvester-Büfetts

Im Badischen Brauhaus steht Silvester in diesem Jahr unter dem Motto "Länderrreise durch Europa". Neben themenbezogener Dekoration und Gerichten der europäischen Länder gibt es eine Vielzahl an Live-Musikern. Die Sean Treacy Band wird auftreten, genauso wie Justin Nova, Antje Schumacher und Joe Spaeth. Karten gibt es im Vorverkauf. Im Besitos wird mediterran gefeiert. Es gibt zur Begrüßung einen Drink, im Anschluss spanisches Büffet. Wer lange durchhält, ist hier richtig: An diesem Abend ist Open End.

Bereits ab 20 Uhr kann im Vogel Hausbräu Ettlingen getanzt werden: Die "Blue Jeans" spielen "Golden Oldies" mit Hits von Santana, Bee Gees, Elvis, den Rolling Stones und vielen mehr. Musikalisch wird es auch beim Silvesterball im Kühlen Krug. Um 19 Uhr gibt es einen Sektempfang, später kalt-warm Büfett und Live-Musik der Tanzband "The Munichs". Nachts erwartet die Gäste ein Feuerwerk mit Mitternachtssnack.

Wer den Silvesterabend sportlich verbringen möchte, der kann im Bowlingcenter Lago mit Cocktailempfang, Büffet und Discobowling feiern. Um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk im Biergarten. Auf der Homepage können Plätze reserviert werden.

Wer lieber im noch größeren Rahmen feiert, kann sich Karten für den Silvesterball in der Badnerlandhalle besorgen. Neben Sektempfang und Gala-Büffet gibt es Live-Musik der Band "The Curlers" und ein Feuerwerk.

"Dinner for One": Theater am Silvesterabend

Im Staatstheater wird im Großen Haus um 19 Uhr "Monty Phyton's Spamalot" mit Silvestereinlage gespielt. Jeweils um 18 Uhr und um 21 Uhr findet im Kleinen Haus ein Liederabend mit dem Kult-Sketch "Dinner for One" statt.

Im Sandkorn Theater gibt es am Silvesterabend sechs Aufführungen in den drei Spielstätten: "Macho Man" und "Die Wunderübung" im Fabriktheater, das Sandkorn-Weihnachtskabarett im Studio und "Dinner for One - Wie alles begann" in der Sandkorn-Galerie.

Außerdem gibt es auf dem Karlsruher Messplatz am letzten Tag des Jahres Vorstellungen des Weihnachtszirkus um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Auch die Dinnershow Crazy Palace findet am Silvesterabend statt.

Wie verbringen Sie Silvester? Welches Event haben wir nicht aufgelistet, ist aber unbedingt zu empfehlen?