vor 1 Stunde Karlsruhe Shuttle zum "Einstieg Beruf": VBK bietet Busse für Messe-Besucher an

Am kommenden Samstag, 21. Januar, können sich Interessierte in der Messe Karlsruhe über Möglichkeiten zum Berufseinstieg informieren. Um die Anreise zu erleichtern, bieten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einen Bus-Shuttle-Verkehr an.