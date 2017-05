vor 2 Stunden Iffezheim Seriensieger Wonnemond Favorit in der Badener Meile

Der vier Jahre alte Wallach Wonnemond ist der Favorit in der 39. Badener Meile am Donnerstag beim Frühjahrs-Meeting in Iffezheim. Der Seriensieger geht mit seinem Jockey Bayarsaikhan Ganbat als top-gewettetes Pferd in das mit 70.000 Euro dotierte Rennen und wird auf fünf Gegner treffen.