Der kleine Seelöwenbulle im Karlsruher Zoo ist nicht länger namenlos: Am Freitagnachmittag wurde er auf den Namen "Emmett" getauft. Mitentschieden haben das die Zoobesucher die während den Sommerferien in einer großen Mitmachaktion einen Namen für das Seelöwenjunge vorschlagen konnten, den Siegernamen hat eine Zoo-Jury ermittelt.

Am Freitagnachmittag war es soweit, der stellvertretende Zooleiter Dr. Clemens Becker, Kuratorin Claudia Vollhardt und Timo Deible (der zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit im Zoo) begrüßten die Zoobesucher zur Taufe des kleinen Seelöwens, der am 20. Juni geboren wurde, an der Seelöwenanlage. Über 1.200 Namensvorschläge erreichten die fünfköpfige Zoo-Jury in den vergangenen Wochen. Mitmachen konnte jeder, die Zoobesucher mussten jediglich darauf achten, dass der Name männlich ist und, wie alle in diesem Jahr im Zoo Karlsruhe geborenen Tiere, mit dem Buchstaben E beginnt.

Gleich zwei Teilnehmer haben den Namen Emmett vorgeschlagen, Jonas Wenz (sechs Jahre aus Graben-Neudorf) und Nele Becker (21 Jahre aus Kippenheim). Beide Namensgeber waren bei der Taufe anwesend und durften Seelöwen-Papa "Stevie" mit frischen Fischen füttern.

("Schmatz": Namensgeberin Nele Becker bekommt ein Küsschen von Seelöwenbulle Stevie.)

Emmett "der Große"

Der Name "Emmett" kommt ursprünglich aus dem Althochdeutschen und Germanischen, und wird hauptsächlich in den USA verwendet. Die Bedeutung ist etwa "der alles Überschauende", "der Große", "der Mächtige" oder auch "der Gewaltige". Während sich Claudia Vollhardt bei Emmett an "Dr. Emmett L. Brown" aus dem Film "Zurück in die Zukunft" erinnert, erklärt Nele Becker wie sie auf den Namen kam: "Ich hatte mich einer Freundin den Film "Twillight" angeschaut, einer der Figuren heißt ebenfalls Emmett und da dachte ich mir, dass der Name gut zu dem kleinen Seelöwen passen könnte".

"Emil war Spitzenreiter"

"Der Name Emil wurde von vielen Teilnehmern vorgeschlagen", verrät Clemens Becker. Doch warum wurde es Emmett und nicht Emil? "Da Seelöwen auf ihren Namen hören, musste der Name sich möglichst von den Namen der anderen Karlsruher Seelöwen unterscheiden", fügt Biologin Claudia Vollhardt an, "Emil klingt zu ähnlich." Neben Seelöwenbullen Stevie gibt es die Weibchen Iris, Olivia, Chica Ilana, Donna und nun Emmett. Außerdem trägt eine junge Kropfgazelle diesen Namen schon.

(Emmett hält sich im Hintergrund.)

"Wird ein Großer"

Während die Seelöwen neugierig das Tauf-Spektakel in ihrer Anlage begutachteten, machte es sich der kleine Seelöwe Emmett lieber im schattigen Hintergrund gemütlich. "Er ist noch scheu und beobachtet uns aus der Entfernung", informierte Timo Deible.

Noch ist Emmett "der "Große" noch der kleinste im Seelöwen-Becken, doch die Zooverantwortlichen sind sich sicher, dass der Kleine seinem Namen bald alle Ehre machen wird. "Emmett sitzt gerne auf dem obersten Felsen der Anlage und überblickt alles, daher passt der Name schon recht gut zu ihm", so Timo Deible. In rund 1 1/2-Jahren wird Emmett erwachsen sein, dann muss er sehr warscheinlich den Karlsruher Zoo verlassen, denn Seelöwen haben immer nur ein Männchen pro Gruppe und dieser Platz gehört Papa Stevie.

Live dabei

Die Taufe des jugen Seelöwen hat sich ka-news natürlich nicht entgehen lassen. Im Video verkünden der stellvertretende Zooleiter Dr. Clemens Becker, Zookuratorin Claudia Vollhardt und Timo Deible den Namen des Seelöwen.