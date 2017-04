vor 2 Stunden Karlsruhe Schwerer Bandendiebstahl: Mutmaßliches Einbrecher-Trio festgenommen

Drei mutmaßliche Einbrecher sind am vergangenen Mittwoch festgenommen worden. Die drei Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren sollen für mehrere Einbrüche in Apotheken in den Jahren 2016 und 2017 verantwortlich sein.