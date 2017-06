Im Karlsruher Zoo steht ein schwerer Umzug an: Nach einigen Kabbeleien im Dickhäuterhaus wird alles für den Umzug von Flusspferd-Sprössling Karl Wilhelm vorbereitet. In den kommenden Tagen wird der junge Bulle Abschied nehmen.

Dass der Flusspferd-Nachwuchs nicht dauerhaft im Zoologischen Stadtgarten bleiben kann, steht schon länger fest. Immer wieder gerieten Karl Wilhelm und sein Vater Platsch in der Vergangenheit aneinander. In letzter Zeit wurden die Auseinandersetzungen nach Aussage des Zoos heftiger. Aus diesem Grund trainieren die Tierpfleger im Dickhäuterhaus den Umzug mit Karl Wilhelm:

Das Ziel: Das Flusspferd soll freiwillig in seine Transportbox laufen. Wer Karl Wilhelm nochmal sehen will, sollte sich sputen: Wie der Zoo auf Nachfrage von ka-news erklärt, wird er in den kommenden Tagen den Stadtgarten verlassen. Seine neue Heimat ist der Zoo Dvur Králové in der Tschechischen Republik.

Der Flusspferd-Nachwuchs war eine "Punktlandung" zum Stadtgeburtstag: Am 17. Juni 2015, pünktlich zum Geburtstag der Fächerstadt, wurde Flusspferd Karl Wilhelm im Dickhäuterhaus geboren. Seinen Namen verdankt der 50 Kilogramm schwere Nachwuchs Karlsruhes Stadtgründer Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach. Es war das erste Flusspferd, das nach 14 Jahren im Zoo geboren wurde.

Aktualisierung, Freitag, 9. Juni, 8.30 Uhr:

Jetzt ging alles ganz schnell: Augenzeugen konnten beobachten, wie Karl Wilhelm am Freitagmorgen in seiner Transportkiste in einen Lastwagen verladen wurde.