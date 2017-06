vor 1 Stunde Karlsruhe Schwer verletzter Motorradfahrer in Karlsruhe: Autofahrerin übersieht Zweirad

Am Montagmorgen hat eine Autofahrerin ein Motorrad übersehen. Der Zweirad-Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Schwere Verletzungen zog sich ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Rheinstraße zu. Der Biker war kurz vor 7 Uhr auf der Rheinstraße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung der Borsigstraße fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Smart auf die Rheinstraße ohne auf den Motorradfahrer zu achten. Der 27-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, streifte den Pkw und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Seine Suzuki musste abgeschleppt werden.