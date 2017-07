vor 4 Stunden Karlsruhe Schwer verletzt: Radlerin stürzt in Karlsruhe vor Straßenbahn

Eine Radfahrerin ist am späten Sonntagabend in Karlsruhe vor eine Straßenbahn gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 31-Jährige an einer Haltestelle mit ihrem Rad den Bordstein hochfahren, verlor das Gleichgewicht und fiel vor den Zug.