vor 6 Stunden Karlsruhe Schwer verletzt: 82-Jähriger wird in Karlsruhe von Straßenbahn erfasst

Mit schweren Kopfverletzungen musste am Freitagvormittag ein 82 Jahre alter Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der an der Haltestelle Europaplatz auf der Karlstraße von einer Straßenbahn erfasst wurde.