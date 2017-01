vor 5 Stunden Karlsruhe Schmuck weg: Einbrecher schlagen in Wolfartsweier zu

Unbekannte sind am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in Karlsruhe-Wolfartsweier eingebrochen. Dabei erbeuteten sie mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert erbeutet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.