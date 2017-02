Im Schutz der Dunkelheit haben Einbrecher am Dienstagabend Wertsachen aus einem Einfamilienhaus in Stutensee-Spöck geplündert. Mit der Hilfe von Zeugen hofft die Polizei den Tätern auf die Spur zu kommen.

Einbrecher verschafften sich am Dienstag in einem Zeitraum zwischen 19 Uhr und 22 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Georg-Urban-Straße. Durch Aufhebeln eines Erdgeschossfensters gelangten die Täter ins Innere und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend verließen sie das Haus durch die vordere Eingangstür.

Hinweise über Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 entgegen.