"Weniger Warten. Dank neuem System." Das ist der Leitspruch des neu integrierten elektronischen Terminservices der Bürgerbüros in Karlsruhe. Dieser Service ist jetzt auch in weiteren Standorten der Fächerstadt verfügbar. Lange Wartezeiten sollen fortan der Vergangenheit angehören.

Mit Hilfe des neuen Terminsystems bekommt jeder Kunde statt einer Wartenummer die genaue Uhrzeit mitgeteilt, zu der er aufgerufen wird. Terminvereinbarungen können vor Ort, über die Behörennummer 115 oder online getätigt werden. Dies ermöglicht dem Kunden eine vereinfachte Planung und erspart jede Menge Wartezeit.

Effizientes Planen statt langer Wartezeiten

Das neue System erklärt sich wie folgt: Der Kunde wählt bevorzugt via Internet auf der Seite www.karlsruhe.de/terminvereinbarung sein Anliegen, beispielsweise die Verlängerung eines abgelaufenen Personalausweises. Anschließend entscheidet man sich für einen der vorgeschlagenen Termine in einem der verschiedenen Bürgerbüro-Standorte. Meistens haben die Terminvereinbarungen mittels Internet einen Vorlauf von 7-10 Tagen. Auch vor Ort ist es möglich einen Termin zu vereinbaren. Oftmals erfolgt dieser noch am gleichen, spätestens aber am darauf folgenden Tag.

Auf diese Weise bieten die Bürgerbüros ihren Kunden ein "Uhrzeit-Versprechen", das heißt, dass jeder Kunde eine feste Uhrzeit zugeteilt bekommt an der er tatsächlich aufgerufen wird. So erhoffen sich die Bürgerbüros Wartezeiten zu verkürzen und den Andrang von Personen nicht nur zu reduzieren, sondern ihn auf die einzelnen Standorte der Bürgerbüros zu verteilen.

System erfolgreich getestet

Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Das System funktioniert! Laut Björn Weiße, Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, zeigt die Realität, dass kein Kunde, der zu seinem vereinbarten Termin erscheint, länger als 5 Minuten warten müsse, um aufgerufen zu werden. Die Termintreue seitens der Kunden liege bei etwa 85%. Dieser Wert sei vergleichbar mit der Stadt Düsseldorf aus der das neuartige System importiert wurde.

Auch die Ortsvorsteher der Bürgerbüros in Durlach, Grötzingen, Neureut und Wettersbach sind vom neuen System beeindruckt. Für Alexandra Ries, Leiterin des Bürgerbüros in Durlach, stellt der neue Weg der Terminvereinbarung einen großen Fortschritt dar. Zwar müssen sich die Kunden als auch die Mitarbeiter zunächst an das neue System gewöhnen, nichtsdestotrotz sorgt die stadteinheitliche Etablierung für eine kundenfreundlichere Organisation. Auch Rainer Frank aus dem Bürgerbüro Wetterbach sieht in der Veränderung eine "win-win-Situation" für alle Beteiligten.

Der neue Service wird an folgenden Standorten Angeboten: Kaiserallee 8, Steinhäuserstraße 22, Rathaus (Bürgerbüro Mitte), Beuthenerstraße 42 (Bürgerbüro Ost), Stadtamt Durlach, OV Neureut, OV Grötzingen, OV Wettersbach.