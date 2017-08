24.09.2016 19:00 Karlsruhe Schlemmen vor dem Schloss: Street Food Festival wieder in Karlsruhe

Das Street Food Festival lädt am 22. Oktober von 12 bis 22 Uhr und 23. Oktober von 12 bis 20 Uhr zum herbstlichen Schlemmen auf dem Schlossvorplatz in Karlsruhe ein.

Es wird wieder gekocht, gegrillt und geschlemmt! Ende des nächsten Monats kommt das Street Food Festival nämlich wieder in die Fächerstadt. Location für das "Genuss-Mekka" ist diesesmal der Schlossvorplatz. An zwei Tagen (22. und 23. Oktober) kommen Street Foodler aus der ganzen Welt nach Karlsruhe um uns mit ihren Speisen zu verzaubern, so der Veranstalter in einer Mitteilung an die Medien.