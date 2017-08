19.10.2016 19:00 Karlsruhe Schlemmen vor dem Schloss: Street Food Festival kommt nach Karlsruhe

Am kommenden Wochenende (22. und 23. Oktober) liegt vor dem Schloss wieder der Duft von Essen in der Luft. Beim Street Food Festival in Karlsruhe bieten eine Vielzahl von Ständen Essen aus der Region und aller Welt an. "Ein Gaumenspaß, bei dem niemand hungrig nach Hause gehen wird", versprechen die Veranstalter in ihrer Ankündigung.