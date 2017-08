Wenige Tage, nachdem ein mysteriöses Tötungsdelikt in der Amalienstraße Karlsruhe erschütterte, musste die Polizei zu einem weiteren Großeinsatz in die Straße ausrücken. Hier waren zwei Gruppen bei einem Streit aneinander geraten, ein Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nun muss sich ein 26-Jähriger wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Karlsruher Landgericht verantworten.

Eigentlich sollte es ein gemütlicher Abend werden, um das Semester ausklingen zu lassen. Zusammen etwas essen, dann gemütlich in einer Bar trinken und anschließend in einem Karlsruher Club feiern - so der Plan von rund 20 Studenten im März dieses Jahres.

Für einen 23-jährigen Studenten aus Landau endete der Ausflug mit seinen Studienkollegen und Freunden allerdings in der Notaufnahme. Dort wurde er mit einer Fraktur der Schädelbasis und Hirnblutungen eingeliefert. Schuld daran soll ein 26-Jähriger sein, der sich seit Dienstag vor dem Karlsruher Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Totschlag verantworten muss.

Streit zwischen Gruppen gerät aus dem Ruder

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, den 23-Jährigen so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, dass dieser zu Boden ging und bewusstlos liegen blieb. Anschließend soll der 26-Jährige laut Anklage seinem wehrlosen Opfer mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Erst durch das Wegziehen des Angeklagten von seinem Opfer hätten weitere Tritte und damit der Tod des Geschädigten verhindert werden können, so der Vorwurf des Staatsanwalts.

Vorausgegangen war der Attacke offenbar ein Streit, den die Studenten zu schlichten versuchten. Es habe zunächst nur Beleidigungen und Geschubse gegeben, berichten mehrere Zeugen vor Gericht. Die Begleiter des 23-Jährigen können beim zweiten Verhandlungstag keine genauen Angaben zum Vorfall machen.

An eines erinnern sie sich aber alle: An das Bild ihres Freundes, wie dieser regungslos in einer Blutlache lag. Er habe hinter sich gehört, wie der Kopf des 23-Jährigen auf dem Asphalt aufgeschlagen sei, berichtet ein Studienkollege vor Gericht. Der Geschädigte habe sich nicht mehr gerührt, aus seinem Ohr sei Blut gelaufen. Kurz darauf sei die Polizei eingeschritten und habe die Gruppen voneinander getrennt.

Der Angeklagte selbst räumte am ersten Verhandlungstag ein, zwei Personen mit einem Schlag getroffen zu haben. Für die Verletzungen des Geschädigten will er aber nicht verantwortlich sein. Auch bestreitet er, den 23-Jährigen getreten zu haben, als dieser auf dem Boden lag. Was an diesem Abend in der Amalienstraße geschah, wollen die Karlsruher Richter bei insgesamt neun Verhandlungen bis Ende September erklären. Das Urteil wird für den 29. September erwartet.