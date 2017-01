Seit dem Stadtgeburtstag wird am Parkplatz auf dem Turmberg eine Feinstaub-Messanlage betrieben. Ergebnisse gebe es allerdings noch nicht, kritisiert der Stadtrat der Freie Wähler, Jürgen Wenzel. Woran liegt das?

Bislang wurde die Anlage auf dem Turmberg zwar in Betrieb genommen, doch die Daten seien noch nicht veröffentlicht worden, heißt es in der entsprechenden Pressemeldung. Auch auf die Anfrage des Gemeinderats, sich zu den Messungen von Feinstaub am Turmberg zu äußern, macht die Stadt keine genauen Angaben. Der Grund: Der Betreiber der Masten, die EnBW, könnte die gewünschten Daten derzeit nicht zur Verfügung stellen.

"Da es die ersten Masten waren, die bisher aufgestellt wurden, waren diese noch nicht vollständig vernetzt und somit wurden auch die Daten nicht erfasst", heißt es von der Stadt weiter. Doch in diesem Jahr sollen die Masten gegen eine neuere Version ausgetauscht werden, deren Daten dann auch über Vernetzungen abgerufen werden können.

Auf die Erklärung der Stadt äußert sich Jürgen Wenzel amüsiert: "Das hätte auch in 'Schilda' passieren können, aber vielleicht wird es ja was mit dem Daten, wenn die neuen Messmasten Anfang 2017 installiert werden."