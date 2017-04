23.04.2017 11:25 Karlsruhe Scheder und Schäfer turnen künftig für Karlsruhe

Die beiden Chemnitzer Auswahl-Turnerinnen Sophie Scheder und Pauline Schäfer wechseln zur Kunstturn Region Karlsruhe (KRK). Das bestätigte Club-Chef Alexander Bachmayer am Sonntag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Scheder hatte in Rio Olympia-Bronze am Stufenbarren gewonnen, Schäfer mit Bronze am Schwebebalken die einzige deutsche Medaille bei der WM 2015 in Glasgow geholt.