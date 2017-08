Meere und Ozeane sind gigantische Lebensräume – doch nicht jeder hat Gelegenheit, sie vor der eigenen Haustür zu bestaunen. Mit dem Projekt "Schaufenster Ozean" startet das KIT ab dem 17. Dezember in Karlsruhe eine Installation der Unterwasserwelt.

Die Abteilung Wissenschaftskommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) bringt das "Schaufenster Ozean" mithilfe von Kurzfilmen und Dokumentationen über Meere und Ozeane in die deutschen Fußgängerzonen.

Start ist im Karlsruher Projektraum "ßpace" am Kronenplatz (Fritz-Erler-Straße 7), in dem die eine Vorschau der Installation vom 17. bis 23. Dezember 2016 jeweils zwischen 16:30 und 21 Uhr zu sehen ist. Offiziell eröffnet wird das Projekt mit der Opening-Party am 19. Dezember 2016 um 18.30 Uhr. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.

Nach der Preview in Karlsruhe wird das "Schaufenster Ozean" 2017 in fünf Städten in Deutschland für jeweils vier Wochen zu Besuch sein – darunter auch wieder in der Fächerstadt. Die weiteren Veranstaltungsorte und -termine werden voraussichtlich Anfang 2017 veröffentlicht.

Den Winter mit Meeresabenteuern bereichern

"Wie sich ein Fisch im Riff bei Gefahr verhält, wie der harte Alltag eines Fischers im Atlantik aussieht oder wie riesige Plastikmüll-Teppiche im Pazifik treiben – all das kann man im 'Schaufenster Ozean' beobachten. Mit diesem Projekt bringen wir die Faszination der Unterwasserwelt auch in Städte, die fernab der Küste liegen", sagt Philipp Schrögel vom Projektteam der Abteilung Wissenschaftskommunikation am Institut für Germanistik des KIT. Schaufenster von leerstehenden Läden in Innenstädten verwandeln sich dafür in Projektionsflächen für Kurzfilme und Dokumentationen über das Meer.

"So bereichern wir den grauen Winter um tropische Fischschwärme, wogende Seetangwälder und abenteuerliche Meeresexpeditionen", so Designer und Teammitglied Chris Spatschek. Nebenbei erfahren die Passanten allerlei Wissenswertes über die Erforschung, Nutzung und den Schutz der Ozeane.

